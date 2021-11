Dove vedere Avellino Apicerno, serie C girone C, in diretta tv e streaming: Rai o Eleven Sports?

Dove vedere Avellino Picerno, in diretta tv e streaming. Sabato 20 novembre alle ore 17: 30 andrà in scena, allo stadio “”Partenio-Lombardi” il match valido per la quindicesima giornata di sercie C girone C, tra Avellino e Apicerno. Le due squadre stanno attraversando fasi diverse, visto che, i padroni di casa sono reduci da due vittorie, che gli hanno consentito di proiettarsi in zona play off. I rivali, hanno ottenuto zero punti nelle ultime due uscite, e per questo hanno visto pericolosamente avvicinarsi l’incubo play off. Inutile ribadire che necessitano dei tre punti per risalire la china.

Le probabili formazioni del match

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Rizzo, Dossena, Silvestri, Tito; Matera, D’Angelo; Micovschi, Kanoute, Di Guadio; Maniero. Allenatore: Piero Braglia

AZ PICERNO (4-3-2-1): Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi, De Cristofaro; Terranova, Reginaldo; Gerardi. Allenatore: Leonardo Colucci

Dove vedere Avellino Picerno in diretta tv e streaming: Eleven Sports o Sky?

La partita sarà visibile sia su Eleven Sports ma anche su Sky Sports ( canale 253 del satellite). Per vederlo sulla nuova piattaforma online di Eleven Sports, sarà necessario aver sottoscritto un valido abbonamento e collegarsi al sito elevensports.com. Per lo streaming su Sky bisogna scaricare l’app di Sky Go o Now tv, liberamente fruibili da qualsiasi digital store.