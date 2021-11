DOVE VEDERE CAGLIARI-SALERNITANA – SERIE A –

Un vero e proprio scontro salvezza quello in scena alla Sardegna Arena venerdì sera. Cagliari-Salernitana sono due compagini in grandi difficoltà: i padroni di casa alloggiano in 19esima posizione, gli ospiti sono fanalino di coda della classifica di Serie A.

Il Cagliari, dopo quattro ko consecutivi, riesce ad ottenere un importante pareggio sul campo del Sassuolo. Mazzarri riesce a trattenere il suo ruolo in Sardegna e spera di ottenere una vittoria contro i campani. La situazione non è delle migliori con i ragazzi del Casteddu, ma venerdì è già scontro salvezza.

La Salernitana, fanalino di coda della classifica di Serie A, arriva da 3 sconfitte consecutive (Sampdoria, Napoli e Lazio). I granata sono ultimi con 7 punti, tra l’altro gli stessi del Cagliari, ma con differenza reti diversa. Nello scontro salvezza che si giocherà alla Sardegna Arena la speranza è di ottenere almeno un punto, non si può andare avanti così. L’ultimo risultato positivo, è la vittoria contro il Venezia del 26 ottobre, un mese fa.

Dove vedere Cagliari-Salernitana, streaming e diretta Tv

La sfida di venerdì 26 novembre 2021 alle ore 20,45 tra Cagliari-Salernitana, verrà trasmessa sia su DAZN che su SKY. Per tutti coloro che possiedono un abbonamento DAZN (Clicca qui per abbonarti a DAZN), basterà cliccare sull’applicazione presente su Smart TV, PC, smarphone e tablet, oltre che su console di gioco adibite come la Playstation.

In alternativi e per seguire la sfida in diretta streaming, sempre per coloro che possiedono un abbonamento a Sky, basterà cercare il canale della partita oppure seguirla in streaming sulla app SKY GO o Now TV.