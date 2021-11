Dove vedere Catania Vibonese: Sky o Eleven Sports? Mercoledì 10 novembre alle ore 20:30 il Calcio Catania ospiterà la Vibonese. La partita che avrebbe dovuto giocarsi lo scorso 27 ottobre, era stata rinviata a causa dell’emergenza maltempo che aveva flagellato la città etnea. I rossazzurri lotteranno per fare bottino pieno. La loro autostima è rinfrancata dopo il rocambolesco 4 a 4 ottenuto sul campo del Campobasso. Un risultato che ha consentito loro di consolidare il dodicesimo posto in classifica. La Vibonese, invece, è attualmente al penultimo posto e reduce dal pareggio in casa ottenuto contro il Monopoli. Entrambe le formazioni necessitano di punti pesanti per risalire la china.

Dove vedere Catania Vibonese serie C girone C in diretta tv e streaming. Eleven Sports o Sky?

Mister Baldini dovrà fare a meno di Luca Moro e Andrea Zanchi. Il primo giocherà con la Nazionale Under 20 mentre il secondo è stato squalificato. Inoltre alle loro assenze andranno aggiunte quelle di Piccolo, Pinto e del portiere Stancapiano per infortunio.Catania Vibonese potrà essere seguita soltanto su Eleven Sports. In questa occasione Sky non ha acquistato i diritti per trasmettere la partita. L’incontro, pertanto, potrà essere seguito solo dagli abbonati e in live streaming collegandosi al sito dell’emittente o scaricando l’apposita app.