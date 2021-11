Dove vedere Chelsea-Juventus, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE CHELSEA-JUVENTUS

La quinta sfida della fase a gironi di Champions League prevede il big match Chelsea-Juventus, Gruppo H. La gara si giocherà martedì 23 novembre 2021 alle ore 21 allo Stamford Bridge di Londra. Arbitro della partita il serbo Jovanovic.

Il Chelsea conta una sola sconfitta in questa fase a gironi, proprio contro i bianconeri a Torino. I Blues hanno 9 punti e sono secondi in classifica. Allo Stamford Bridge proveranno a fare lo sgambetto alla formazione di Allegri. Tuchel contro i piemontesi potrebbe fare i conti con l’assenza di Kovacic e Lukaku.

La Juventus quest’anno non ne sbaglia una in Champions, quattro vittorie su quattro gare giocate. I bianconeri fanno sul serio. Dopo aver trovato stabilità anche nel campionato, vittoria contro la Lazio in trasferta, la squadra di Allegri vola a Londra per difendere il primato in classifica. Per il match contro i Blues diversi giocatori da valutare: Bernardeschi, Chiellini, Dybala, De Sciglio, Danilo e Ramsey; un po’ dura per il tecnico scegliere la formazione.

Dove vedere Chelsea-Juventus

La partita allo Stamford Bridge verrà trasmessa in chiaro da Mediaset e su Sky. I canali sui quali sintonizzarsi sono: Canale 5, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Per la diretta streaming, invece, attraverso Sky Go e quindi su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android, mentre per quanto riguarda Mediaset la sfida sarà visibile in chiaro sul sito sportmediaset.it. Infine c’è anche NOW, piattaforma di Sky.