Galles Biellorussia, dove vedere il match in diretta tv e streaming su Mediaset? Dove vedere qualificazioni mondiali 2022

Dove vedere Galles Biellorussia in diretta tv e streaming. Sabato 13 novembre alle ore 20:45 andrà in scena lo scontro tra Galles e Biellorussia valido per le qualificazioni al Campionato Mondiale 2022. I padroni di casa, attualmente, si trovano al secondo posto del gruppo E a quota 11 punti, insieme alla Repubblica Ceca. Bale e compagni necessitano dei tre punti per consolidare l’ottimo piazzamento. Il prossimo impegno si mostra agevole sulla carta, visto che gli ospiti, sino a questo punto, hanno totalizzato solo 3 punti, perdendo le ultime cinque gare. Ma non bisogna sottovalutare lo spirito di rivalsa dei biellorussi che potrebbe creare dei fastidi ai Dragoni. Tra i convocati di mister Page vi è anche Aaron Ramsey. Il centrocampista bianconero, che in questa prima parte di stagione è stato spesso al centro di pesanti critiche, potrebbe esordire sin dal primo minuto. Colonna portante della formazione biancorossa, scalpita per un posto da titolare e per dimostrare l’infondatezza degli attacchi ricevuti a Torino. La partita sarà un’ottima occasione per mettersi in mostra davanti a mezza Europa, visto che sembra destinato a lasciare la Vecchia Signora a fine stagione.

Dove vedere Galles Biellorussia in diretta tv e streaming: Mediaset?

Nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti per questa partita. Di conseguenza sarà possibile seguirla connettendosi alle pagine Facebook delle rispettive Federazioni calcistiche.