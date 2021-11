Dove vedere Inter-Napoli, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE INTER-NAPOLI – SERIE A –

Due delle squadre più in forma in questo avvio di campionato si affrontano a San Siro. Inter-Napoli sarà il vero big match della tredicesima giornata di Serie A. Partita affidata all’arbitro Valeri con fischio d’inizio previsto per domenica 21 novembre 2021 ore 18.

L’Inter alloggia in terza posizione con 25 punti, ottenuti con 7 vittorie 3 pareggi ed una sola sconfitta. L’attacco dei nerazzurri è il migliore della Serie A con 29 reti all’attivo e solo 13 reti subile. La sfida contro il Napoli sarà una delle più difficili, ma i Campioni d’Italia in carica faranno di tutto per arrestare la corsa dei partenopei che sono primi.

Il Napoli, capolista fin dalla prima di campionato è prima in classifica a pari punti con i rossoneri (32). I partenopei non ne hanno sbagliata una: 10 vittorie e 2 pareggi. Contro l’Inter non sarà una trasferta semplice, ma gli uomini di Spalletti, ex tecnico della Beneamata, faranno di tutto per non fermarsi nella corsa scudetto.

Dove vedere Inter-Napoli

La sfida a San Siro verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Tutti gli utenti abbonati a DAZN (Clicca qui per abbonarti), potranno seguire il match su smart tv compatibili con l’apposita app o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli a TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o Playstation 4 o 5, o ancora a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

Non solo, la gara della tredicesima giornata di Serie A tra Inter-Napoli verrà trasmessa in streaming tramite dispositivi mobili come tablet o smartphone attraversa l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS, o su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.