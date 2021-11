Dove vedere Lokomotiv Mosca-Lazio, streaming e diretta tv

DOVE VEDERE LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO

La quinta gara della fase a giorni dell’Europa League va in scena giovedì 25 novembre. Alle 18.45, allo Stadio RZD Arena di Mosca, si giocherà Lokomotiv Mosca-Lazio. Gara del Gruppo E, importante per entrambe le formazioni.

La Lokomotiv Mosca dopo 4 gare è in ultima posizione in classifica. Due punti racimolati con due pareggi. Nessuna vittoria per i russi che sperano di battere la Lazio e tornare in alta quota in una classifica ancora apertissima. I russi non hanno problemi di formazione, il tecnico Gisdol ha tutta la rosa a disposizione. Un periodo un po’ difficile per la formazione russa, non riesce a conquistare punti nelle ultime uscite.

La Lazio di Sarri arriva da un brutto KO in campionato, la Juve ha steso i biancocelesti all’Olimpico per 2-0. Gli aquilotti devono fare inversione di marcia anche in Europa League, i punti conquistati sono 5 e al momento non bastano. In Russia serve una vittoria per consolidare il secondo posto, il Marsiglia è a un solo punto di differenza.

Dove vedere Lokomotiv Mosca-Lazio

La sfida di Mosca si giocherà giovedì 25 novembre alle ore 18.45 e verrà trasmessa in diretta su Sky. Nello specifico la partita si potrà seguire su Sky Sport dedicati all’Europa League, c’è l’opzione streaming grazie a Sky GO oppure Now TV. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa anche da DAZN in streaming, accessibile in tv con una Smart TV oppure sull’app dedicata disponibile per smartphone e tablet.