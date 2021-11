Dove vedere Mariglianese-Casertana, streaming gratis Serie D e diretta tv Sportitalia?

Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, al “Santa Maria delle Grazie” di Marigliano, la Mariglianese di Luigi Sanchez ospiterà la Casertana di Vincenzo Maiuri, il match è valido per la 13.a giornata del girone H di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Mariglianese-Casertana in diretta tv e streaming,

analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

La Mariglianese ha 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte) e viene da 3 sconfitte consecutive in campionato, l’ultima contro l’Audace Cerignola 4-0. La Casertana, invece, è prima con 26 punti (7 vittorie e 5 pareggi) e nel turno precedente ha scavalcato in classifica il Bitonto grazie alla vittoria per 2-1.

Mariglianese-Casertana sarà diretta da Gabriele Sacchi di Macerata, coaudiuvato da Francesco De Santis di Avezzano e Stefano Carchesio di Lanciano.

PROBABILI FORMAZIONI MARIGLIANESE-CASERTANA



MARIGLIANESE: Maione, De Giorgi, De Angelis, Pantano, Varchetta, D’Onofrio, De Martino, Langella, Esposito, Aracri, Orlando. All. Luigi Sanchez.

CASERTANA (4-3-3): Trapani; Capitano, Rainone, Pambianchi, Monti; Maresca, Vicente, Vacca; Mansour, Favetta, Felleca. All. Vincenzo Maiuri.

Dove vedere Mariglianese-Casertana, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Mariglianese-Casertana, valido per la 13.a giornata del girone H del campionato di Serie D, al momento non verrà trasmesso in chiaro su Sportitalia. Gli aggiornamenti LIVE del match saranno disponibili sulle pagine social di entrambi i club con il match che sarà trasmesso sulla pagina Facebook del club di casa.