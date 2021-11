DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO – SERIE A –

La quattordicesima giornata di Serie A prevede la sfida Milan-Sassuolo. La gara si giocherà domenica 28 novembre 2021 alle ore 15 a San Siro.

Il Milan arriva da un brutto ko, il primo stagionale, quello contro la Fiorentina, per 4-3 all’Artemio Franchi. I rossoneri hanno rimediato la prima sconfitta, troppi assenti e troppi impegni. Ma la sfida scudetto è tutta aperta e Pioli e la sua formazione sono stati fortunati perché anche il Napoli ha perso e non si è messo in fuga da solo.

Il Sassuolo, dopo la fantastica vittoria contro la Juventus a Torino, arriva da un pareggio (2-2) contro il Cagliari e due sconfitte (Empoli, Udinese). Un ruolino da dimenticare e da invertire quello dei neroverdi. Non sarà semplice affrontare i rossoneri al Meazza, ma è necessario fare punti per non finire nel baratro della zona di retrocessione.

Dove vedere Milan-Sassuolo, streaming e diretta Tv

La sfida al Giuseppe Meazza tra Milan-Sassuolo di domenica 29 novembre 2021 alle ore 15 verrà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN (Clicca qui per abbonarti). La sfida sarà visibile, come tutte le partite di Serie A, tramite l’applicazione di Dazn, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche su console e smart tv per vedere la partita comodamente in televisione.