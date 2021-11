Dove vedere Sambenedettese-Castelfidardo, streaming gratis Serie D e diretta tv in chiaro?

Domenica 7 novembre, alle ore 14.30, allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto si disputerà il match Sambenedettese-Castelfidardo, valido per l’ 8.a giornata del girone F di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Sambenedettese-Castelfidardo in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il match del “Riviera delle Palme” si preannuncia come un match con due squadre dal morale completamente opposto. La Samb ha solo 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte) e nell’ultimo turno è stata sconfitta in trasferta per 3-1 dal Vastogirardi. Il Castelfidardo, invece, ha 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Matese. Nel prossimo turno la Sambenedettese sarà ospite della Vastese; mentre il Castelfidardo ospiterà il Notaresco. Entrambi i match verranno disputati domenica 14 novembre alle ore 14.30.

Sambenedettese-Castelfidardo sarà diretta dal signor Saverio Esposito di Ercolano, coaudiuvato da Michele Fracchiolla di Bari e Daniele De Chirico di Molfetta.

Dove vedere Sambenedettese-Castelfidardo, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Sambenedettese-Castelfidardo, valido per l’ 8.a giornata del girone F del campionato di Serie D, al momento non verrà trasmesso in chiaro. Gli aggiornamenti LIVE del match saranno disponibili sulle pagine social di entrambi i club con il match che sarà trasmesso sulla pagina Facebook del club di casa.