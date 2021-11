Dove vedere Sambenedettese-Chieti, streaming gratis Serie D e diretta tv Sportitalia?

Domenica 21 novembre, alle ore 14.30, allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto si disputerà il match Sambenedettese-Chieti, valido per la 10.a giornata del girone F di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Sambenedettese-Chieti in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

La Sambenedettese ha 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la Vastese. Il Chieti, invece, ha 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte) e nell’ultimo turno ha pareggiato a “reti bianche” contro il Matese. Nel prossimo turno la Sambenedettese giocherà in trasferta contro il Matese; il Chieti, invece, ospiterà il Notaresco. Entrambi i match verranno disputati domenica 21 novembre alle ore 14.30.

Sambenedettese-Chieti sarà diretta dal signor Gianmarco Vailati di Crema, mentre gli assistenti saranno Domenico Romano della sezione di Nola e Antonio Caputo della sezione di Benevento.

Dove vedere Sambenedettese-Chieti, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Sambenedettese-Castelfidardo, valido per la 10.a giornata del girone F del campionato di Serie D, al momento non verrà trasmesso in chiaro su Sportitalia. Gli aggiornamenti LIVE del match saranno disponibili sulle pagine social di entrambi i club con il match che sarà trasmesso sulla pagina Facebook del club di casa.