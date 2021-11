Dove vedere Troina-Trapani Serie D, streaming gratis facebook e diretta tv Sportitalia?

Il match Troina-Trapani, valido per la decima giornata del girone I della Serie D 2021/22, si gioca domenica 7 novembre alle ore 14:30 nello stadio Silvio Proto di Troina. Il Trapani è davanti in classifica rispetto agli avversari, in virtù degli undici punti raccolti in queste prime otto gare disputate. Il Troina avrebbe sette punti, ma per via dei sei punti di penalizzazione si ritrova ferma a quota uno, chiaramente all’ultimo posto in classifica. Un solo punto raccolto nelle ultime tre gare per il Trapani, mentre il Troina ha messo in fila una vittoria, una sconfitta e un pareggio.

L’ingresso allo stadio Silvio Proto di Troina sarà consentito solo per coloro in possesso di green pass.

Troina-Trapani probabili formazioni

TROINA: Faccioli, Padovani, Cardella, Bringas, Falla, Fiumara, Lo Cascio, Corcione, Gueye, Boufous, Mbaba

TRAPANI: Cultraro, Munoz, Pagliarulo, Maltese, Buffa, Musso, De Felice, Bruno, Vitale, Lupo, Pedicone.

Dove vedere Troina-Trapani Serie D, streaming gratis facebook e diretta tv in chiaro?

Il match Troina-Trapani non sarà visibile in diretta tv in chiaro nè su Sportitalia nè su Antenna Sud. Gli appassionati ed i tifosi delle due squadre potranno seguire la sfida in streaming a pagamento sulla pagina facebook del club di casa al prezzo di 5,49 euro.