Gasperini: “Avremmo firmato per arrivare in queste condizioni”

Un pareggio amaro quello ottenuto ieri sera dall’Atalanta sul campo dello Young Boys. Con una vittoria, la Dea avrebbe potuto scavalcare il Villarreal in classifica e nell’ultima giornata le sarebbe bastato un pareggio per qualificarsi agli ottavi. A causa del risultato di ieri, invece, i bergamaschi saranno costretti a vincere contro la squadra spagnola per accedere alla fase ad eliminazione diretta di questa Champions League. L’obiettivo ottavi di finale (sarebbe la terza volta consecutiva!) è però ancora vivo. Queste le parole del commissario tecnico Gian Piero Gasperini sulla partita: “La partita ha vissuto tantissimi episodi, vincerla avrebbe voluto dire avere due risultati utili nell’ultimo scontro, però insomma, dobbiamo accettare questo pareggio. La stavamo anche perdendo, va bene così. Adesso abbiamo grandi possibilità di essere ancora in Europa, ci giocheremo la possibilità di passare il turno sul nostro campo, con il nostro pubblico. Avremmo firmato per arrivare in queste condizioni”.

Gasperini: C’era un rigore abbastanza netto su Pasalic”

Nel corso della sua analisi del match, Gasperini ha voluto inoltre sottolineare una situazione di gioco a suo parere non punita dall’arbitro: “Ho avuto la sensazione che noi, una volta in vantaggio, nel primo tempo fossimo scesi un po’ di ritmo e abbiamo permesso loro di prendere campo, possesso. Abbiamo preso gol su calcio d’angolo, ma faticavamo, giocavamo molto all’indietro, molto nella nostra metà campo. Riuscivamo poche volte a portare il gioco vicino la loro area e quelle poche volte abbiamo creato delle situazioni. Mi sembra ci fosse un rigore abbastanza netto su Pasalic. Nel secondo tempo siamo partiti con un piglio migliore, abbiamo cercato di andare in gol, poi ha segnato Palomino e ci siamo andati vicini altre volte. Loro hanno sbilanciato la squadra, con gente rapida, veloce davanti. La partita fino a dieci minuti dalla fine era incanalata molto bene e abbiamo avuto più volte l’occasione di chiudere”.