Genoa- Milan, Shevchenko: “Farò sempre il tifo per il Milan”

Genoa- Milan è una partita in cui Shevchenko dovrà fare i conti con il passato. Il nuovo allenatore rossoblù dovrà affrontare la squadra con la quale da calciatore ha vinto una Champions. L’ucraino ha nel cuore il Milan ma ora da allenatore la sua squadra è il Genoa e dovrà mettere da parte ricordi e sentimenti.

Genoa- Milan, le parole di Sheva

Shevchenko non ha dimenticato il suo passato al Milan, ora, però, i rossoneri sono i suoi avversari e lui da professionista non dovrà pensare ai vecchi ricordi. L’allenatore rossoblù ha detto: “Io farò sempre il tifo per il Milan, ma non contro il Genoa. Sarò sicuramente emozionato, ma adesso le emozioni sto cercando di bloccarle. Sono un professionista e ho promesso ai tifosi del Genoa che avrei dato il massimo. Ora penso a fare tutto il possibile per mettere in difficoltà il Milan“.

L’ucraino passa poi ad analizzare la partita: “Il Genoa dovrà essere molto motivato. Dovrà avere un grande spirito perché sarà una partita molto difficile: il Milan è una squadra di grade qualità e dovremo lavorare tanto, mantenendo la solidità e cercando di riproporre in campo quello che proviamo in allenamento. Poi penseremo al resto“. Il periodo negativo del Milan non tranquillizza Sheva che ha affermato: ” É vero che il Milan arriva da due sconfitte, ma gioca un bel calcio, crea tante occasioni. Noi dobbiamo essere molto prudenti, molto attenti”.