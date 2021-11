Ibrahimovic convocato in Nazionale: nuovo record per l’attaccante

Nonostante le quaranta candeline già spente, Zlatan Ibrahimovic viene convocato di nuovo in Nazionale dal ct Anderson. Dopo un lungo stop, causato dall’infortunio poco prima degli Europei, Zlatan ritrova la maglia della Svezia.

Buone notizie per Zlatan che ritrova la Svezia e sarà presente per i prossimi impegni della Svezia per le gare di qualificazioni a Qatar2022, contro Georgia e Spagna. Il ct della Svezia, Andersson, ha infatti convocato anche l’attaccante del Milan per le prossime due gare di qualificazioni al prossimo Mondiale, gare importanti per il cammino della formazione gialloblù.

Per Ibrahimovic è un ritorno importante. L’infortunio, grave, poteva portarlo via dal campo definitivamente. Ma Zlatan non ha mollato e dopo una lunga assenza è tornato in campo

Ricordiamo che l'infortunio della scorsa stagione aveva impedito al giocatore del Diavolo di partecipare ad Euro2020 con la sua Svezia. Un'assenza che ha pesato molto, sia alla Nazionale che allo stesso Ibra, in quanto aveva dato già il massimo per raggiungere gli Europei. Intanto Ibra è tornato già in gran forma con il suo Milan, con il quale proverà a centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League o il terzo posto in classifica per accedere poi all'Europa League. Domani è tempo di Milan-Porto, poi il campionato e, infine, verso la Svezia.