Immobile dal ritiro dell’Italia: “Critiche mi hanno ferito, voglio essere il centravanti del Mondiale”. L’attaccante della Lazio in conferenza stampa verso le sfide contro Svizzera e Irlanda del Nord ha toccato diversi argomenti, dal ritorno in nazionale all’infortunio che ha subito, passando per la sfida di venerdì contro la Svizzera, sostenendo che è un dentro o fuori. Ecco le sue parole.

Le parole di Immobile dal ritiro dell’Italia

“Voglio essere il centravanti della Nazionale al prossimo Mondiale”. Idee chiare per Ciro Immobile, che in conferenza stampa da Coverciano guarda alla partita di venerdì contro la Svizzera all’Olimpico e a Qatar 2022. “Sono contento di essere tornato in Nazionale dopo l’infortunio – ammette il centravanti – con la Lazio sto facendo numeri importanti e cerco di dare massimo per fare lo stesso con questa maglia. A ottobre non c’ero, ora cercherò di mettere tutto me stesso in campo per queste due gare. Sono partite importanti, difficili, vogliamo raggiungere l’obiettivo come sempre fatto“.

L’attaccante della Lazio torna anche sulle critiche che gli sono state rivolte in azzurro: “Dalle critiche sembrava non facessi parte dei 26 che hanno vinto l’Europeo e questa è una cattiveria bella e buona sono parole che mi fanno soffrire, non lo nego. So che i numeri che ho con la Lazio non sono gli stessi che ho con Nazionale ma sono soddisfatto per quanto faccio con questa maglia: le prestazioni sono buone, però so che devo fare qualche gol in più“.

Infine non si è potuto non parlare dell’eventuale PlayOff che potrebbe aspettare l’Italia: Una gara molto importante, non voglio passare dei playoff perché ho bruttissimi ricordi. Teniamo tutti tantissimo al Mondiale, dopo ultima delusione non può essercene un’altra.