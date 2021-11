Immobile salta la Juventus: non riesce a recuperare; allarme anche per Pedro

L’attaccante della Lazio non riesce a recuperare: Immobile salta la Juventus. Una gara importante che vede i bianconeri avvantaggiati con l’assenza del bomber napoletano.

Immobile salta la Juventus; problemi anche per Pedro

Il ritorno dopo la sosta Nazionali sarà un po’ amaro per tanti giocatori che si sono infortunati. Tra questi c’è anche Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Il giocatore non sarà presente all’Olimpico in vista della gara della 13esima giornata di Serie A contro la Juve. A dare l’indiscrezione è la Gazzetta dello Sport.

Il giocatore si è infortunato durante il ritiro con la Nazionale in vista del match contro la Svizzera, poi saltato. Gli accertamenti strumentali avevano riscontrato una lesione di basso grado al polpaccio sinistro. Fatto rientro a Roma, il biancoceleste si è allenato a parte in palestra, con la speranza di recuperare in vista dell’arrivo della Vecchia Signora in capitale.

Il suo recupero è davvero difficile per sabato, intanto Maurizio Sarri pensa ad un’alternativa che, purtroppo, non potrà essere Pedro. Lo spagnolo, costretto a lasciare il campo di allenamento per via di uno scontro di gioco con Radu. Dalle prime indiscrezioni sembra possa trattarsi di un problema alla caviglia. Valutazioni in corso anche per lui, tutto da decidere in vista della 13.a giornata di Serie A. Brutte tegole per Sarri in zona offensiva.