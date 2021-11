Infortunio Chiellini: ecco la diagnosi, difficile capire già i tempi di recupero

Giorgio Chiellini si è infortunato mentre era in ritiro con la nazionale in vista delle gare di qualificazioni ai prossimi mondiali. Il capitano della Juventus ha abbandonato Coverciano. Per l’infortunio Chiellini, diagnosi e tempo di recupero sono arrivati.

Giorgio Chiellini si è sottoposto agli esami strumentali nella mattinata di oggi, dopo che ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema alla gamba sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra. Le condizioni del difensore della Nazionale e della Juve non sono confortanti, il giocatore salterà le sfide dell’Italia contro Svizzera e Irlanda del Nord. Il difensore centrale verrà monitorato ogni giorno per capire quando potrà tornare a disposizione. I tempi di recupero non sono ancora decifrabile. Si pensava a qualcosa di più lieve, ma non è così.

Intanto, Max Allegri con il resto dei giocatori non convocati, proseguono gli allenamenti per i bianconeri. Massimiliano Allegri sta sfruttando la pausa Nazionali per delle sedute di allenamento focalizzate sulla sulla parte atletica. Ci sono buone notizie: Moise Kean è rientrato nel gruppo, il centravanti sta svolgendo un’intera seduta di lavoro. Mattia De Sciglio invece continua percorso fisioterapico prestabilito, a parte dal resto del gruppo.