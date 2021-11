La sosta delle Nazionali riserva sempre delle brutte sorprese, l’ultima dall’Olanda: infortunio De Vrij. Ansia all’Inter per le condizioni di uno dei suoi titolari principali.

Infortunio De Vrij

Il giocatore nerazzurro ieri sera era impegnato con l’Olanda nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar contro il Montenegro, ma è uscito dal campo al 90′ dolorante, lasciando il posto a De Ligt. Al termine della gara, già il commissario tecnico della Nazionale degli Orange non ha lasciato buone speranze: “Penso sia fuori discussione che De Vrij giochi martedì”. Intanto la preoccupazione in casa Inter cresce sempre di più.

Le prossime ore saranno decisive per valutare le condizioni del difensore. Le indiscrezioni sulla sua salute arrivano da De Telegraaf, il quale ipotizza un problema al bicipite femorale della coscia destra, si attendono gli esiti dei primi esami strumentali previsti oggi nel ritiro olandese. Per il centrale di Inzaghi, perno fondamentale della retroguardia nerazzurra si teme uno stiramento. Se quest’ultimo venisse confermato, per lui potrebbe voler dire uno stop di 2-3 settimane.

In caso di venti giorni di stop, il centrale oltre alla gara con la Nazionale, potrebbe saltare anche Napoli, Venezia e Spezia. Tutto da valutare, nelle prossime ore si potrà sapere di più.