Inter agli ottavi di Champions dopo 10 anni

L’Inter è qualificata agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo, non succedeva da dieci anni che il Club arrivasse a questo punto della competizione. E’ grazie alla vittoria sullo Shakhtar Donetsk per 2-0 con i due goal di Dzeko nel secondo tempo, che i nerazzuri staccano il biglietto per il passaggio del turno. Una qualificazione che arriva anche grazie alla vittoria per 3-0 del Real Madrid sullo Sheriff Tiraspol.

Scenari qualificazione

L’ultima partita decreterà tra Real Madrid ed Inter la prima del girone. Saranno proprio le due squadre a scontrarsi nel match finale a Madrid. nel caso di vittoria dell’Inter contro gli spagnoli, affronterà le seconde squadre degli altri gironi. Non tutte le posizioni si sono delineate, ma di certo una di queste seconde sarà il PSG che ha perso per 2-1 contro contro il Manchester City. Altra possibile scomodo avversario potrebbe essere il Bayer Monaco se dovesse perdere con il Barcellona. Nell’eventualità che l’Inter non arrivi ad una prestazione da tre punti, arrivando seconda nel girone, potrà trovarsi ad affrontare Manchester City, il Liverpool l’Ajax e il Chelsea. Entrambi casi non sono semplici, ma ovviamente è la competizione che ti mette di fronte alle migliori squadre d’Europa.