Inter, che attacco! Tra i migliori d’Europa

L’Inter è una macchina da gol, continua a dimostrarlo partita dopo partita. La formazione di Inzaghi funziona bene perché riescono a segnare non solo gli attaccanti, anche giocatori di altri reparti. Dopo circa un quarto di stagione giocata, i nerazzurri sono il miglior terzo attacco tra i principali campionati europei. Inter, che attacco! Sono 83 le reti segnate nell’anno solare.

Inter, che attacco! Sono 83 le reti segnate nell’anno solare

La formazione di Simone Inzaghi, nonostante sia restata senza uno dei migliori giocatori d’Europa, Romelu Lukaku, continua ad essere una macchina da gol. I nerazzurri quest’anno ne hanno segnati 83 e sono al terzo posto in classifica in Europa; hanno fatto meglio solo Bayern Monaco (94 reti) e Manchester City (84 gol).

Record che continua anche in campionato, dove i ragazzi della Beneamata hanno il miglior attacco del torneo con 28 reti (tre più del Milan e cinque più del Napoli). Nelle 35 sfide di campionato disputate da gennaio a oggi, i lombardi sono rimasti a secco solo una volta, quando il 23 gennaio 2021 a Udine è finita 0-0. Con l’addio a Lukaku le cose non sono cambiate e, se con la Lula il campionato è stato chiuso con 41 reti totali, al momento Dzeko e Lautaro hanno messo a segno già 12 gol. L’andamento non è niente male.