Italia Svizzera – conferenza stampa di Mancini

Siamo al primo match point Italia Svizzera per la qualificazione ai Mondiali in Quatar, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni allo Stadio Olimpico gli Azzurri devono vincere per allontanare il pericolo play off ed evitare un’altra drammatica Italia Svezia.

Conferenza stampa Mancini

“Il pubblico ci darà una grande spinta, all’Olimpico è stato sempre così, lo è stato quando ci siamo qualificati per gli Europei la penultima partita con la Grecia che ci diede la qualificazione matematica, probabilmente lo sarà anche domani sera, ma bisogna essere allegri e divertirsi quando si scende in campo, perchè è la cosa più bella che si possa fare”.

Quello di Roberto Mancini è lo stesso mantra che ha portato gli Azzurri alla rinascita la scorsa estate, ora però fatta l’Italia c’è da fare il Mondiale ed è tutta un’altra storia, in quanto quella precedente ci vedeva esclusi nel 2017 pesantemente rimandati a casa nel 2014/2015, non è un caso che a due turni dalla fine del girone a Quatar 2022, la Svizzera che non è esattamente il Brasile non abbia gli stessi punti nostri.

“Tutte le partite che l’Italia ha giocato contro la Svizzera sono state sempre partite difficili, è chiaro che noi dovremo fare la nostra gara, essere aggressivi come sempre ed avere una buona qualità di gioco, è questo che dobbiamo fare, chiaramente la Svizzera farà il possibile per fare la sua partita e vincere”.

Assenze Italia

Italia con molte assenze da Chiellini a Verratti, da Pellegrini ad Immobile, ed è anche per questo che si prevede un avversario che già vantava una difesa di ferro, uno scoglio non facile da superare ma che proveremo a scardinare con l’unico tridente possibile Insigne, Immobile, Belotti per riportare l’estate e un’altra notte magica nel lungo inverno dell’Italia.