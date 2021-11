Joao Pedro idea Mancini

Il ds del Cagliari Stefano Capozzucca ricorda che l’attaccante brasiliano Joao Pedro portato in Italia dal Palermo di Zamparini quando aveva diciotto anni è sposato con un’italiana, ha due figli nati nel nostro paese e dunque superati eventuali ostacoli burocratici potrebbe tornare utile a Roberto Mancini, che in vista degli spareggi è a corto di alternative forti alle spalle di Immobile.

Il punto della situazione attuale

Il ct in vista degli spareggi sta pensando più che altro al suo gruppo e al recupero di due giocatori che gli sono mancati come Zaniolo e Pellegrini. Fino ad oggi non aveva pensato in maniera concreta all’attaccante del Cagliari che in via non ufficiale fa trapelare la sua massima disponibilità a vestire l’azzurro, anzi ne sarebbe assolutamente entusiasta, da qui potrebbe partire un interessamento vero e proprio da parte della Federazione per valutare gli ostacoli burocratici da superare in vista di un’eventuale convocazione, spetterà poi a Mancini valutare se per il suo 4-3-3 sarà il caso di convocare il rossoblu, che a Cagliari ha giocato più che altro da trequartista o da seconda punta.

I numeri di Joao Pedro

Su una cosa non si può discutere i goal Joao Pedro li fa, senza scavare troppo nel passato, sette nelle prime dodici giornate di questa stagione sedici nello scorso campionato e diciotto nella stagione precedente. Curiosamente l’attaccante è il giocatore che a livello europeo è quello che ha segnato di più nell’anno solare che con quindici goal super l’ex rossonero Paqueta oggi al Lione, tredici Raphinha del Leeds e soprattutto due Top Player come Gabriel Jesus e Neymar fermi a nove.