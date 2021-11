Lazio: si tenta il tutto per tutto per il calciatore del Cagliari

In casa Lazio le condizioni di Immobile preoccupano Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio spera di recuperare al più presto il bomber di Torre Annunziata. Ad oggi pare molto difficile un suo impiego il 28 Novembre contro la Juve, ma verrà fatto tutto il possibile. La situazione, in caso di assenza di Immobile, sarebbe molto preoccupante. A disposizione di Sarri ci sarebbero solo Pedro, Felipe Anderson e Muriqi, con quest’ultimo in uscita a gennaio (si parla di un ritorno in Turchia). I 19 milioni spesi per lui pesano sulle casse biancocelesti e le sue prestazioni non all’altezza hanno costretto Sarri a chiedere rinforzi a Lotito. L’allenatore toscano avrebbe chiesto Joao Pedro del Cagliari come rinforzo per il mercato invernale.

Joao Pedro, classe 92′, è al Cagliari dal 2014 e ha totalizzato ben 230 presenze e 78 gol. Gol di cui avrebbe bisogno la Lazio, in modo da offrire anche un uomo di sicura affidabilità per far rifiatare Immobile. Quest’ann0 il brasiliano ha messo già a segno 7 reti (sulle 13 totali segnate dal Cagliari) rappresentando l’ultimo barlume di speranza per la salvezza. La squadra guidata da Mazzarri è attualmente ultima in Serie A con solo 6 punti in 12 partite. A preoccupare sono anche i numeri dei rossoblu: 13 reti fatte e 26 subite.

Joao Pedro: è il momento dell’addio?

Il Cagliari non lascerebbe partire con facilità il brasiliano e la scadenza 2023 mette gli isolani in condizione di poter scegliere. Già quest’estate il calciatore sembrava poter salutare il Cagliari (su di lui Atalanta e squadre della MLS) ma Giulini ha respinto tutti gli assalti per l’attaccante brasiliano. Nello specifico l’offerta che proveniva dagli Stati Uniti, con 12 milioni per il Cagliari e 5 all’anno per il brasiliano. Oggi la situazione è differente e anche il calciatore potrebbe spingere per la sua partenza, data la situazione di classifica precaria al Cagliari.