Juve-Pogba, l’affare è vicino: anche Raiola ha dato l’ok

Le prossime finestre di mercato sono lontane, ma le società si guardano già intorno e cercano intese tra di loro per nuovi trasferimenti. Juve-Pogba l’affare è vicino, e sembra essere uno dei prossimi movimenti di mercato sull’asse Inghilterra-Italia. Il francese tornerà alla Vecchia Signora, dove sembra già avviata un’intesa.

Juve-Pogba, l’affare è vicino: triennale e sconto

A riportare l’indiscrezione con tutti i dettagli è la Gazzetta dello Sport. Il giocatore dello United tornerà a Torino. Il centrocampista sembra essersi confrontato anche con il suo agente Mino Raiola e ha confermato che andare alla Juventus sarebbe una soluzione migliore rispetto a Real Madrid e Psg.

Per quanto riguarda le cifre, al momento gli inglesi versano 14 milioni di euro più bonus al giocatore, cifra che a Torino è impossibile da incassare. Ma alla Juventus la strategia per far tornare Paul è già attivata. L’ad. Arrivabene sa che ci sono i benefici del noto Decreto Crescita: con il risparmio del 50 per cento sulle tasse, ad esempio, gli attuali 14 milioni netti per il giocatore costerebbero al lordo 21 milioni e non i 28 canonici.

La Juventus avrebbe modo anche di far rientrare qualche milioni di euro con le cessioni di qualche giocatore, come Ramsey. Insomma l’investimento per Pogba non dovrebbe essere un problema. Il francese, inoltre, a Torino avrebbe la fiducia e lo spazio meritato, cose che a Manchester nell’ultimo periodo fa fatica a trovare. Un ritorno in bianconero è un contratto triennale.