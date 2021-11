A Torino, i bianconeri, nonostante facciano fatica, stanno provando a ritrovare lucidità e continuità. Ma ci saranno dei cambiamenti alla Juventus, Allegri darà il benservito a molti giocatori già a gennaio. Sarà necessaria una piccola rivoluzione anche nell’organico, lasciando spazio a chi riesce veramente a dare una mano.

Juventus, Allegri darà il benservito a molti giocatori

La società piemontese, insieme al tecnico toscano, stanno valutando il centrocampo della Juve. Si proverà a far arrivare dei giocatori più funzionali, non si può andare avanti così. Non solo per una questione di rendimento sul campo, anche per far quadrare i conti. Con l’uscita di alcuni giocatori ci saranno le risorse economiche per farne arrivare altri.

Uno dei primi a salutare la Vecchia Signora sarà Aaron Ramsey; se non a gennaio, molto probabilmente la prossima estate. Ci sono anche altri nomi, giocatori che sembrano davvero estranei al progetto della Juventus con Max Allegri, parliamo di Weston McKennie, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Questi giocatori hanno avuto un rendimento altalenante e abbastanza anonimo in questo primo quarto di stagione, nonostante le chance concesse dal tecnico fiorentino.

Il gallese ed il francese sono vicini ai saluti da un po’, ma non avendo ricevuto offerte interessanti, sono ancora a Torino. Gli altri in lista, potrebbero avere offerte interessanti che, con le entrate in cassa che porterebbero, aiuterebbero la società a fare grandi passi sul mercato. Tutto dipende anche dalle offerte.