Juventus-Fiorentina, Allegri: “Contenti e arrabbiati”

La Juventus di Allegri torna a vincere, riesce a farlo nel pieno del recupero contro la Fiorentina. La gara della 12.ma giornata di Serie A la Vecchia Signora batte 1-0 la Fiorentina e interrompe la striscia negativa dopo i KO contro Verona e Sassuolo. Al termine del match Juventus-Fiorentina, Allegri parla allo Stadium di quanto appena successo.

Juventus-Fiorentina, Allegri: “Sono contento, bravi i ragazzi“

Il tecnico toscano parla dopo il match all’Allianz dove la sua formazione ha battuto la Fiorentina. I bianconeri dopo un periodo di crisi, 4 ko in 11 partite, sono stati “puniti” con un ritiro e lavoro con lo psicologo. Sembra aver funzionato, prima abbiamo visto la vittoria contro lo Zenit, poi la Fiorentina. Questa sera, abbiamo assistito ad primo tempo molgo tattico ed equilibrato, le due formazioni di sono studiate. Nella ripresa diverse occasioni per parte, ma alla fine la spuntano i bianconeri: 1-0 gol di Cuadrado.

Le parole di Allegri ai microfoni di DAZN: “Sono contento innanzitutto, di Rugani che non ha giocato praticamente mai quest’anno. Morata si è creato due situazioni, è andato in fuorigioco per poco, ha fatto gol e glielo hanno annullato. Nel primo tempo ha trovato delle situazioni favorevoli. Poteva fare meglio solo sul cross di Danilo, lì doveva capire che doveva attaccare il primo palo, perchè era un’azione veloce dove Danilo non poteva assolutamente metterla sul secondo e doveva avere una lettura diversa. Luca Pellegrini che è entrato ha fatto bene, di tutta la squadra, soprattutto perché mentalmente abbiamo tenuto bene, questo ci deve rendere contenti per la vittoria di oggi, ma molto arrabbiati per i punti lasciati con il Sassuolo, con l’Empoli, a Udine, a Verona, perché comunque sono punti pesanti per noi, per il campionato. Con una mentalità diversa, con una cattiveria diversa nel giocare, avremmo portato a casa dei punti, quindi bisogna essere contenti, ma anche arrabbiati, e non dimenticarsi di quello che abbiamo lasciato per strada”.

Allegri, sulla Juve di oggi: “Stasera abbiamo giocato contro una Fiorentina che gioca molto bene a calcio, sono molto bravi e la squadra invece ha fatto una buona partita. – Il tecnico conclude – “Alla Juventus non manca una punta. Alvaro stasera ha fatto una buona partita, si è creato delle situazioni favorevoli. Nel secondo tempo abbiamo tirato di più, ma nel primo tempo noi abbiamo avuto 3-4 occasioni dove abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio e la scelta del passaggio, bisognava sfruttare meglio. Sono contento della prestazione, l’importanza della vittoria ci dà morale, ma non ci deve far abbassare assolutamente il livello di attenzione, anzi, bisogna aumentarlo, perchè vincere le partite non è semplice e per vincerle bisogna fare fatica”.