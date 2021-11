Grane alla Juventus: infortunio per Dybala e Bentancur. Brutte notizie per la società bianconera ed il suo allenatore, Allegri. Due nazionali, Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur sono out per problemi fisici.

Juventus, infortunio per Dybala e Bentancur

Paulo Dybala mancava dalla nazionale albiceleste da due anni, il suo però è un rientro amaro. Durante il match contro l’Uruguay, la Joya al rientro per il secondo tempo è restato negli spogliatoi. Verrà valutato e presto si conosceranno meglio le sue condizioni.

Stessa sorte per Rodrigo Bentancur durante la stessa partita. Il centrocampista uruguaiano, invece, ha preso una brutta botta al ginocchio sul finale di gara nel tentativo di contrastare Correa. Le condizioni di Bentancur saranno verificate nelle prossime ore.

Momento di apprensione, nella speranza che nessuno dei due abbia subito gravi infortuni e che presto potranno tornare in campo. Per Max Allegri sarebbe una brutta tegola perdere due giocatori importanti come loro. Soprattutto perdere Paulo Dybala, che ha ritrovato piena forma dopo la scorsa stagione passata quasi interamente ai box. Paulo mancava dal 18 novembre 2019, due anni interi, anche nella Nazionale. Una brutta perdita per tutti. Il giocatore nel primo tempo è stato anche autore dell’assist per Di Maria che ha segnato.