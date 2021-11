Nuova idea alla Juventus, via due giocatori per ingaggiare un big a centrocampo. Max Allegri valuta delle novità di mercato con la società bianconera. E’ tempo di migliorare alcuni settori e le idee sembrano già molto chiare.

Juventus, via due giocatori per ingaggiare un big: ecco i nomi

Ci sono alcuni giocatori che non rientrano nei progetti del mister toscano: Dejan Kulusevski ed Aaron Ramsey. I due giocatori potrebbero essere “sacrificati” per far approdare un big nel centrocampo della Vecchia Signora. Le idee che società ed allenatore stanno valutando sono diverse. Si parla di alcuni giocatori di livello che apporterebbero tanta qualità al centrocampo della Juve.

Tra i vari profili, figurano quelli del belga Axel Witsel (Borussia Dortmund), lo svizzero Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), lo svedese Jens-Lys Michel Cajuste (FC Midtjylland) o il francese Boubacar Kamara (Olympique de Marseille). Tutti nomi importanti, ma che per far arrivare è necessario sfoltire la rosa attuale, fare cassa e poi spese.

I bianconeri valutano questi rinforzi già per la prossima finestra, quella di gennaio, perché la seconda parte della stagione potrebbe richiedere forze e qualità maggiore per raggiungere obiettivi importanti. La Juve, sembra ritornare in corsa verso lo scudetto, in Champions League è già agli ottavi e poi c’è la Coppa Italia a partire da gennaio. I rinforzi servono.