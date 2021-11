La Juve è crollata anche in borsa: Agnelli rassicura tutti

Un momento davvero critico per la Juventus. Non solo sconfitte e difficoltà in campionato, si è aggiunta poi anche l’inchiesta per lo scandalo della plusvalenze. Per concludere il tutto, la Juve è crollata anche in borsa.

Un brusco risveglio per la Juventus in borsa. A Piazza Affari, fermato a ribasso (a un teorico -7,03, a 0,42 euro) il titolo della Juve, rientrato poi alle contrattazioni in forte discesa (-7,5%) a 0,42 euro. In calo anche le obbligazioni (-3,1% a 97,05 euro). In rialzo Exor (+1%). Sul titolo è andato a gravare l’inchiesta che si sta svolgendo contro la società sul caso plusvalenze.

Intanto il presidente Agnelli rassicura tutta la Juve. Non sono un discorso ai giocatori, Andrea Agnelli ha parlato anche con l’allenatore e tutti i dipendenti alla Continassa. Un discorso di circa 10 minuti in cui il numero uno bianconero ha parlato con il cuore. Anche Allegri conferma che le parole di Agnelli ha rincuorato ognuno: “Il presidente ha fatto un bellissimo discorso. l’ambiente è tranquillo e la società penserà a tutto”.

Un discorso di linea come quanto riportato nel comunicato diramato sul sito web ufficiale della Vecchia Signora: “Juventus sta collaborando con gli inquirenti e con la Consob e confida di chiarire ogni aspetto di interesse degli stessi, ritenendo di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità ai principi contabili e in linea con la prassi internazionale della football industry e le condizioni di mercato”.