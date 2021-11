La qualificazione dell’Italia passa dall’Irlanda e non solo

Per chi crede nel destino e nei suoi segni, per chi crede nelle statistiche ed in certi dettagli c’è da essere preoccupati e anche parecchio, per chi crede nella forza degli Azzurri, nella legge del più forte invece no. L’Irlanda del Nord è un miscuglio di ricordi nefasti e di giocatori spesso non pervenuti nelle cartine geografiche del grande calcio continentale, fanno paura i precedenti, mai vinto a Belfast, l’ultima gara del 2010 è finita 0-0, la prima invece nel 1958 tolse all’Italia la qualificazione alla Coppa del Mondo, oltre ai precedenti ci sono le cifre che preoccupano, come lo 0 nella casella dei goal subiti in casa dall’Irlanda del Nord in queste qualificazioni.

Il Ct Ian Baraclough teme l’Italia

Si presenta così in conferenza stampa: “avrei preferito un’Italia qualificata, ma per noi sarà una grande vetrina”.

Irlanda del Nord da chi è composta, cosa ci aspetta

la partita verrà disputata al Windsor Park stadio da 19.000 spettatori, dove lo scorso 11 Agosto il Chelsea ha vinto la Supercoppa Europea grazie ad un rigore di Jorginho, l’Italia si troverà di fronte ad un avversario modestissimo sul piano tecnico, escludendo il secondo ed il terzo portiere su ventuno convocati solo cinque arrivano dalla Premier League e solo due giocano da titolari, i sedici rimanenti due arrivano dalla Scottish League, tutti gli altri gravitano in League One, è come se la Nazionale giocasse contro una selezione formata quasi interamente da calciatori della nostra serie B e serie C. Per chi crede nelle differenze abissali e nella qualità c’è da essere ottimisti.

Tutto dipende anche da Svizzera Bulgaria

Prima degli Azzurri di Mancini, il compito è perfettamente riuscito alla Svizzera di Yakin nel battere l’Irlanda del Nord (2-0 a Ginevra). I calcoli per la testa del girone C portano ancora l’attenzione sulla Nazionale Elvetica, impegnata a Lucerna contro la Bulgaria, in caso di successo con parecchi goal di scarto potrebbe costringere l’Italia ai Play off. Tutti danno favorita la Svizzera, ma i Bulgari arriva dalla vittoria contro l’Irlanda del Nord, il ct della Bulgaria Petrov conferma che vorrà rendere la vita difficile agli avversari.