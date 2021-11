La situazione Juventus secondo Buffon: “Chiellini e Bonucci andrebbero clonati”

Buffon esamina la situazione Juventus. L’ex portiere bianconero spiega il periodo difficile che sta attraversando la Vecchia Signora e ricorda il valore e le capacità dei suoi vecchi compagni di squadra come Bonucci e Chiellini. A più di quarant’anni non ci pensa proprio ad attaccare i guantoni al chiodo, per Gigi chi lo critica è solo un “pappagallo”.

La situazione Juventus vista da Buffon

A Sky Calcio Club Buffon ha commentato la difficile situazione della Juventus. Gigi ha spiegato: “La parabola discendente era già evidente, però è anche vero che con l’arrivo di un tecnico come Allegri si pensava riuscisse a trovare la squadra giusta. Se devo prendere individualmente i giocatori della Juve sono tra i primi due- tre del campionato, non li vedo inferiori a quelli di Milan, Inter o Napoli, bisogna vedere se insieme riescono a fare squadra e gruppo“.

Il portiere del Parma ha elogiato la tecnica dei giocatori e ha grandi aspettative nei confronti di Chiesa. Gigi, infatti, ha dichiarato: “Io penso che gente come Bonucci e Chiellini andrebbero clonati, ne ho incontrati pochi come loro, o Barzagli. Tutti i cicli finiscono e per far ripartire qualcosa di vincente ci vuole tempo. La Juventus in questi nove anni ha fatto qualcosa di clamoroso, era impensabile che continuasse così per 20 anni. Bisogna ricostruire la base, Chiesa ad esempio è uno di quei giocatori che può diventare un simbolo ma ce ne sono anche altri, ripeto serve tempo“.

Buffon e i “pappagalli”

Gigi ha parlato anche della sua volontà di continuare, criticando chi lo biasima. Ha affermato: “Ho sempre giocato per i tifosi. Sono lontano, mi pare, dal non essere un pararigori, ma bisogna stare zitti e lavorare. La vita ti dà sempre modo di rifarti. Dopo Lecce, quando perdevamo 4-0 a fine primo tempo, mi è toccato sentire due pappagalli chiedere perché Buffon non abbia smesso. Dovrei smettere perché un tempo è andato male e tutte le altre partite non hanno valore ?“.