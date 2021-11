Dopo le quattro vittorie consecutive ottenute contro San Luca (0-2), Fc Messina (2-1), Portici (0-1) e Paternò (0-2), il Lamezia Terme si prepara ad affrontare il Real Agro Aversa nel dodicesimo turno del campionato di Serie D Girone I. Lamezia-Aversa si prospetta un match molto importante tra due compagini che hanno ben figurato in questo inizio di campionato: i padroni di casa si trovano al secondo posto a quota 25 punti; la squadra in trasferta al quinto posto a quota 21 punti in classifica. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Lamezia-Aversa, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere il match di Serie D girone I.

Lamezia-Aversa, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere il match

Lamezia-Aversa, match valido per il dodicesimo turno del girone I di Serie D, si giocherà a partire dalle ore 14.30 di Domenica 21 Novembre 2021. Il match avrà come direttore di gare il sig.Stefano Ranieri della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Michele Desiderato e Giuseppe Rizzi di Barletta. Al momento per Lamezia-Aversa non è disponibile né lo streaming gratis o a pagamento né la diretta tv in chiaro. Per restare informati sugli aggiornamenti del match si consiglia di seguire le pagine social di entrambe le compagini.