E’ il più grande incubo di migliaia e migliaia di fantallenatori, la paura nascosta di dirigenti, preparatori atletici e allenatori, eppure fa sempre il suo ritorno. Sto parlando della pausa per le Nazionali, quel lasso di tempo che sembra scorrere inesorabile ma che in realtà dura meno di sue settimane. Da domani torneremo a sentire gli anni delle nazioni di tutto il mondo, tra partite assurde, stadi improponibili e un unico obiettivo: la qualificazione ai Mondiali. Ecco perché, specie per gli italiani, questa pausa avrà un’importanza speciale dato che c’è in gioco un posto nella Coppa del Mondo FIFA 2022, con sede in Qatar. Una vera parata di stelle del calcio con una programmazione insolita (si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre). Per ingannare l’attesa e goderci al meglio la pausa dalle competizioni per club, scopriamo dunque quali sono le 10 Nazionali più preziose secondo Transfermarkt.

10. Belgio

Sul fondo di questa speciale classifica troviamo il Belgio. Si beh si fa per dire “sul fondo”, dato che stiamo parlando di una Nazionale che ha un valore di mercato, secondo Transfermarkt, di 615,50 milioni di euro. Tra i calciatori più preziosi del piccolo stato situato nell’Europa occidentale spiccano Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Youri Tielemans, che in tre hanno un valore di 215 milioni, ovvero oltre un terzo di tutta la squadra. Il grande assente è Romelu Lukaku, che non è presente sul profilo della Nazionale belga poiché il sito tedesco tiene conto in particolare del valore di mercato degli ultimi convocati (Lukaku non è stato chiamato per le prossime partite in quanto è alle prese con un infortunio alla caviglia).

9. Olanda

Non molto distante dal Belgio (con “soli” 52 milioni e mezzo in più) si presenta l’Olanda. A far schizzare oltre i 660 milioni di euro il valore degli Orange ci pensa in particolare la difesa. Mathijs de Ligt, Virgil van Dijk e Stefan de Vrij formano infatti un trio difensivo tra i più forti e preziosi al mondo, con un valore complessivo di ben 175 milioni (sui 668 totali). Il commissario tecnico Louis Van Gaal di certo non può lamentarsi neanche del centrocampo, guidato da Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Georginio Wijnaldum (che in tre formano altri 153 milioni).

8. Spagna

All’ottava posizione nel ranking delle 10 Nazionali più preziose secondo Transfermarkt c’è la Spagna. Gli iberici, allenati dall’asturiano Luis Enrique, possono vantarsi di un valore totale di mercato di 728 milioni di euro. La punta di diamante de “La Roja” è senz’altro il centrocampo, in cui figurano specialmente Rodri, Koke, Dani Olmo, Carlos Soler e Mikel Merino (in cinque formano un bottino di 260 milioni). C’è però un gioiello mancante anche nella Spagna, ovvero Pedri. Il talentino del Barcellona classe 2002 e con un valore stimato di mercato di ben 80 milioni di euro è out a causa di un infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dai campi dal 1°ottobre.

7. Germania

Con appena due milioni in più della Spagna, al settimo posto si piazza la Germania. I giocatori che fanno alzare maggiormente il valore della rosa scelta da Hansi Flick sono Marc-André Ter Stegen, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Jamal Musiala e Leroy Sané (345 milioni in sei). Mancano all’appello anche altri due nomi importanti, ovvero Joshua Kimmich e Serge Gnabry, non presenti in questa lista poiché secondo quanto emerso ieri nel ritiro della Nazionale tedesca è stato rilevato un caso di positività al Covid, che ha riguardato il difensore Niklas Süle, e oltre a lui sono stati posti in quarantena anche altri quattro calciatori, tra cui appunto Kimmich e Gnabry.

6. Argentina

Otto milioni e mezzo di euro più su incontriamo l’Argentina di Leo Messi. A comporre il valore totale di 738,50 milioni di euro de “La Albiceleste“, oltre a “La Pulce” (che ha un valore di mercato attuale di 80 milioni) ci sono specialmente due protagonisti della Serie A. Parliamo di Paulo Dybala e Lautaro Martinez, i quali in due valgono la bellezza di 130 milioni. Menzione d’onore per Rodrigo De Paul, Angel Correa, Emiliano Martinez e Cristian Romero, anche loro decisamente preziosi.

5. Italia

Quinta posizione per i campioni d’Europa in carica. Un milione in più è necessario all’Italia per mettersi davanti all’Argentina, divario che potrebbe essere maggiormente ampio contando anche i 38 milioni del grande assente Ciro Immobile, costretto ad abbandonare il ritiro per un infortunio al polpaccio. Nonostante la mancanza dell’attaccante della Lazio, la formazione di Roberto Mancini può contare su diversi fuoriclasse con altissimi valori di mercato, tra cui Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Jorginho, Nicolò Barella, Lorenzo Insigne e Federico Chiesa (ben 353 milioni di euro in sei).

4. Portogallo

Appena un milione e mezzo più in là si classifica il Portogallo di CR7. Il campione nativo di Funchal non è però la stella più luminosa di questa Nazionale (nonostante i suoi 45 milioni di valore attuale). Infatti, i calciatori portoghesi che si distinguono maggiormente per il loro costo di mercato sono Ruben Dias, Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Joao Felix (“solo” 360 milioni in cinque).

3. Brasile



Sul gradino più basso del podio, con un valore complessivo di 843,50 milioni di euro, c’è il Brasile. La Nazionale verdeoro, con commissario tecnico Tite e seconda nel ranking FIFA, è composta da numerosi calciatori con valori di mercato altissimi, sui quali domina su tutti Neymar (che attualmente vale 100 milioni). Ad affiancare l’attaccante del Paris Saint-Germain tra i calciatori più preziosi della Selecao troviamo Alisson, Ederson, Marquinhos, Casemiro, Fabinho e Gabriel Jesus (appena 375 milioni in sei).

2. Francia

Il secondo posto in classifica è occupato dalla Francia. Gli uomini di Didier Deschamps godono di un valore di mercato che si avvicina ai 950 milioni (precisamente 945,80), la cui fonte principale è senza dubbio Kylian Mbappé, che con i suoi 160 milioni vale poco più di un sesto del totale della squadra. Eppure non c’è solo Mbappé ad alimentare le fortune della Nazionale transalpina, che può vantarsi anche di altri otto calciatori con un valore superiore o pari ai 45 milioni di euro, e sono: Jules Koundé, Dayot Upamecano, Lucas e Theo Hernandez, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Kingsley Coman e Antoine Griezmann. Peraltro manca all’appello il difensore centrale Raphael Varane (fuori per un infortunio alla coscia), che farebbe schizzare il valore della Francia oltre il miliardo di euro.

1. Inghilterra

Con la cifra monstre di un miliardo e duecentodieci milioni di euro di valore di mercato, alla prima posizione nella classifica delle 10 Nazionali più preziose secondo Transfermarkt si staglia l’Inghilterra. I vicecampioni d’Europa, alla cui guida si trova mister Gareth Southgate, hanno dei valori clamorosi ed è bene elencare tutti i principali: Harry Maguire (50 mln), Trent Alexander-Arnold (75 mln), Reece James (45 mln), Declan Rice (70 mln), Phil Foden (80 mln), Jude Bellingham (70 mln), Bukayo Saka (65 mln), Mason Mount (75 mln), Jack Grealish (100 mln), Raheem Sterling (90 mln) e Harry Kane (120 mln).