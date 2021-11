L’Italia si qualifica se… Ecco come gli azzurri potranno accedere ai Mondiali

L’Italia di Roberto Mancini non riesce ad andare oltre l’1-1 all’Olimpico di Roma contro la Svizzera. Gli azzurri, inizialmente, vanno anche sotto di un gol, poi pareggiano con Di Lorenzo. Nel finale la vittoria è vicina, ma Jorginho sbaglia il rigore che potrebbe regalare la vittoria alla squadra, ma la palla viene spedita sugli spalti. Adesso ci vuole un’impresa, l’Italia si qualifica se… Ecco cosa sarà necessario.

Manca l’ultima gara prima della fine delle qualificazioni. Gli azzurri voleranno in Irlanda dove a Belfast, lunedì 15 novembre. La classifica del Girone C vede al momento in testa Italia e Svizzera, entrambe a 15 punti. La nazionale di Mancini è però davanti per differenza reti generale (+11 per gli azzurri contro +9), il primo elemento che si guarda in caso di parità, seguito dal numero di reti segnate (12 contro 10).

Per potersi qualificare ai prossimi Mondiali, l’Italia deve fare più punti della Svizzera, la quale sarà impegnata contro la Bulgaria in casa, a Lucerna. In caso di ulteriore parità (quindi se entrambe vincono, pareggiano o perdono) si dovrebbe guardare la differenza reti: ad esempio, se l’Italia vince 1-0 e la Svizzera vince 4-0, la differenza reti sarebbe favorevole agli svizzeri, ma in caso di pareggio la differenza reti avvantaggerebbe noi. Altro caso: se l’Italia vince 2-1 e la Svizzera 3-0 passano gli azzurri per il maggior numero di gol fatti a parità di differenza reti. Non solo, con un 1-0 nostro e un 3-0 loro, quindi a parità di differenza reti e gol segnati, a qualificarsi sarebbe comunque la Svizzera: il terzo criterio riguarda infatti i gol segnati in trasferta e l’Italia a Basilea ha pareggiato 0-0, mentre nel pari dell’Olimpico la Svizzera ha realizzato un gol che potrebbe rivelarsi decisivo.