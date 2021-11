Milan Champions League arriva il Liverpool

Il Milan tiene viva la fiammella della Champions League, sconfigge l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. I rossoneri agganciano i Colchoneros di Simeone a quattro punti, portandosi al terzo posto grazie alla differenza reti. la squadra di Pioli non ha mai mollato e dopo vari tentativi si è portata in vantaggio con il goal di Junior Messias al suo primo goal in Champions League.

Scenario qualificazione

Il Milan si giocherà tutto nell’ultima partita del girone, in ogni caso si qualificherà solo se ovviamente vincerà contro il Liverpool, sperando in un pareggio tra Porto e Atletico Madrid, altrimenti si dovrà verificare in caso di vittoria dell’Atletico uno scarto non superiore a quella del club milanese, mantenendo il vantaggio della differenza reti.

le parole di Pioli

“Era giusto festeggiare coi miei giocatori, hanno messo in campo una prestazione importante. Gara difficile, ma abbiamo vinto meritatamente per quanto messo in campo. E’ giusto gioire insieme a loro”, in merito a Messias “È una bellissima storia, ma credo la sua storia sia solo all’inizio. Ha avuto tante difficoltà appena arrivato ma ha belle caratteristiche e darà un bel supporto alla squadra, ha ottime qualità”. Per il rinnovo “Ancora no. Col club siamo in piena sintonia, c’è stima e fiducia reciproca, c’è un’empatia generale che deve continuare. E’ il lavoro che fa la differenza, le qualità, le idee e soprattutto i risultati”.