Milan doppia tegola: due infortunati per Pioli

La sosta delle Nazionali porta male anche a Stefano Pioli, al Milan doppia tegola tra centrocampo e difesa. I rossoneri perdono due giocatori.

Milan, doppia tegola a centrocampo

Purtroppo sono notizie negative per Pioli dopo la sosta nazionali. Infatti, per il Milan, la trasferta per la gara contro la Fiorentina, con ogni probabilità, vedrà piena emergenza terzini. Gli esami a cui si è sottoposto Davide Calabria, che aveva lasciato il ritiro azzurro dopo Italia-Svizzera di venerdì sera, hanno evidenziato uno stiramento al polpaccio. Il giocatore verrà valutato progressivamente nel corso di questa settimana, ma rischia di stare lontano dai campi a lungo.

Oltre a Calabria, problemi anche per Fodé Ballo-Touré, che non ha giocato le partite contro Togo e Congo, ovvero la sua Nazionale, in quanto ha avuto qualche problema fisico anche lui. A spiegarlo è lo stesso ct della Nazionale, Cosse, il quale ha spiegato: “Ci siamo resi conto che aveva problemi muscolari”.

Il Milan oltre alla Fiorentina andrà anche a Madrid, in vista della sfida di Champions League. Stefano Pioli studia le alternative alle assenze. Le soluzioni portano a Pierre Kalulu, già schierato seppur fuori ruolo come vice-Calabria a destra, o ad Alessandro Florenzi, che in settimana si è allenato in gruppo ed è pronto a tornare in campo dopo il lungo infortunio.