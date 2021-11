Morto Giampiero Galeazzi: lutto nel mondo dello sport e del giornalismo

E’ morto Giampiero Galeazzi, lutto nel mondo del giornalismo. Era malato da tempo lo storico telecronista sportivo e giornalista Rai. Si è spento oggi all’età di 75 anni. Soprannominato simpaticamente ‘bisteccone‘ per via della sua mole, Galeazzi, è anche un ex atleta di grande livello. Giampiero è stato un canottiere.

Morto Giampiero Galeazzi, aveva 75 anni il noto giornalista

Galeazzi per molti anni ha prestato la sua voce alle telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi. Non a caso, proprio alle Olimpiadi, è stato anche un atleta protagonista, vinse il campionato italiano nel singolo nel 1967 (che gli valse la medaglia di bronzo al valore atletico) e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968 e in quell’anno partecipò alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico.

Oggi il mondo dello sport e del giornalismo, ma non solo, l’intera Italia, piangono una tra le icone più importanti. Verrà ricordato caramente, anche per le sue memorabili telecronache in occasione delle medaglie d’oro nel canottaggio di Giuseppe e Carmine Abbagnale alle olimpiadi di Seoul 1988 e di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi a Sydney 2000, caratterizzate da un incredibile entusiasmo.

Giampiero Galeazzi era malato da tempo, soffriva di diabete, si è allontanato dalla tv da qualche anno. La sua ultima apparizione risale a tre anni fa a Domenica In.