MOVIOLA Juventus-Atalanta: tutti gli episodi del match

A Torino si sta giocando la sfida tra Juventus-Atalanta. Al momento sono tutti negli spogliatoi, è finito il primo tempo. La Dea è in vantaggio con gol di Zapata al 29′. Arbitro del match Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Durante la prima frazione della gara ci sono stati diversi episodi che sono stati analizzati nello specifico per capire se le decisioni di Ayroldi sono corrette. Segue tutta la Moviola Juventus-Atalanta.

Moviola Juventus-Atalanta

PRIMO TEMPO. (Minuto 4) Il primo episodio della sfida all’Allianz Stadium ha come protagonista Leonardo Bonucci. Il difensore centrale della Juventus sembra aver toccato con il braccio il pallone. Ayroldi fa proseguire senza fischiare il rigore, l’azione tutto si è svolto nell’area di rigore. Malinovskyi chiede il rigore, ma il braccio di Bonucci è perfettamente aderente al corpo. Giusto non fischiare rigore. (Minuto 28) Gol di Zapata. Regolare il gol di Duvan. In realtà la difesa bianconera chiedeva una posizione di fuorigioco. È però De Ligt, salendo in ritardo a tenere in linea l’attaccante colombiano. Tutto regolare.

Cartellino giallo per Freuler (32′), giusto ammonirlo per il suo fallo tattico su Rabiot. Giallo giusto (37′)per Malinovskyi per fallo su Dybala. Altro giallo (43′) per un giocatore dell’Atalanta, Zappacosta che trattiene e stende Chiesa.

Un primo tempo gestito nei migliore dei modi per l’arbitro di Molfetta.

SECONDO TEMPO.