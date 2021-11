Il calciomercato Milan è sempre attivo, nelle ultime ore è spuntato il giocatore del Brest, ma non è finita qui. Non solo Faivre, Maldini insegue un altro talento per la fase offensiva.

Non solo Faivre, Maldini insegue un altro talento: ecco Alvarez

Non si parla d’altro che di Romain Faivre vicino al Milan. Il 23enne del Brest ha dichiarato di sognare di approdare a Milanello. Il centrocampista possiede diverse abilità sul campo, può fare da trequartista, ma anche da esterno, ma è un ottimo giocatore in fase offensiva. Una risorsa giovane che al Milan farebbe grandi cose. Ma Paolo Maldini non si ferma mai, e tra gli ultimi talenti puntanti, oltre a Faivre, la Gazzetta parla anche di un argentino: Julian Alvarez.

Alvarez è un classe 2000 che gioca come attaccante nel River Plate. Laureatosi campione del Sud America nel 2021 è un attaccante preciso e forte. Nato e cresciuto in Argentina, l’attaccante presto potrebbe arrivare a Milano. Julian Alvarez ha un ruolino invidiabile, in 16 gare con i Milionari, ha segnato 15 gol. Il Milan è sulle tracce del giocatore già da diverse settimane, è un osservato speciale, ma è spuntato già un pericolo. Per il giocatore si è inserita anche la Fiorentina. I Viola si preparano all’addio a Vlahovic.

Il contratto con il club argentino è in scadenza, ma Alvarez non ha intenzione di trasferirsi a parametro zero, per rispetto alla società che lo ha cresciuto. Intanto sul suo contratto c’è una clausola da 20 milioni di euro.