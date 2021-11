Olanda Norvegia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming: Mediaset o Rai?

Olanda-Norvegia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Martedì 16 novembre alle 20:45 allo stadio “De Kuip” di Rotterdam, andrà in onda il match tra Olanda e Norvegia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. La truppa di Luis Van Gaal, che attualmente guida la classifica del gruppo G a quota 20 punti, deve assolutamente vincere per blindare la qualificazione. Nella sua ultima uscita si è fatta raggiungere dal modesto Montenegro, che ha conquistato un pareggio storico. Alle sue spalle,guardando il girone, incalzano le dirette rivali: Turchia e Norvegia, inseguono a quota diciotto punti. Un eventuale scivolone comprometterebbe la partecipazione diretta alla rassegna internazionale, con il rischio play off che si materializzerebbe per gli Orange. Il loro tecnico, per l’impegno di domani sera, dovrà fare a meno dell’interista Stefan De Vrij. Il difensore, uscito malconcio contro i balcanici, resterà fuori ancora a lungo a causa di un infortunio alla coscia destra. Gli scandinavi, sicuramente, daranno il meglio di se per cercare di rovesciare il primato olandese.

Olanda Norvegia, dove vedere il match in diretta tv e streaming: Mediaset o Rai?

La partita di questa sera potrà essere seguita in diretta sul canale 20 di Mediaset. Lo streaming sarà disponibile collegandosi ai siti sportmediaset.it o mediasetplay.mediaset.it.