Qatar 2022, Italia-Svizzera domani sarà l’ultimo round

Il pareggio per 1-1 tra Italia e Svizzera nella partita di venerdì ha lasciato intatta la classifica del gruppo C con le due squadre appaiate a quota 15, con gli azzurri che godono di un vantaggio di +2 sugli elvetici per quanto riguarda la differenza reti, augurandoci che il rigore sbagliato da Jorginhio al 90′ non si riveli decisivo in senso negativo.

Ricordiamo che alla fase finale della competizione accedono direttamente tutte le prime classificate dei gironi, mentre le dieci seconde più le due migliori dalla graduatoria della Nations League se la vedranno agli spareggi, che consistono in una Final Four composta da semifinale e finale.

Per conservare il primo posto all‘Italia servirà vincere domani sera a Belfast sperando in una mancata vittoria della Svizzera contro la Bulgaria o mal che vada conservare l’attuale +2 come differenza reti. Certo, domani servirà vincere segnando più reti, in quanto dovesse se verificarsi una situazione di parità si seguirebbero i seguenti criteri:

1) differenza reti generale

2) numero di goal segnati

3) differenza reti negli scontri diretti

4)punti negli scontri diretti

5) goal segnati negli scontri diretti

6) goal segnati in trasferta negli scontri diretti

9) classifica fair play

In caso di parità nella differenza reti, verrà tenuto conto del criterio dei goal segnati in trasferta negli scontri diretti (0-0 all’andata a Basilea, 1-1 al ritorno a Roma) e in quel caso ne avrebbe beneficio la Svizzera. Pertanto, dovesse verificarsi questa situazione (esempio vittoria per 1-0 dell’Italia contro un 3-0 della Svizzera) sarebbero gli azzurri a dover affrontare gli spareggi.

Sperando di non dover rivivere il ricordo di quattro anni fa, ci auguriamo di rivedere un’Italia formato europeo rispetto a quella vista venerdì.

Nel frattempo 4 squadre europee hanno strappato il pass per Qatar 2022; Germania, Francia, Belgio e Danimarca.