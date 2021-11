Qatar 2022, per l’Italia di nuovo spareggi

E così sarà di nuovo spareggi; all‘Italia non è bastato lo 0-0 ottenuto a Belfast contro l’Irlanda del Nord, al cospetto del netto 4-0 della Svizzera contro la Bulgaria, che ha sancito il primo posto degli elvetici. Un vero peccato per gli azzurri, non solo perchè hanno bruciato la qualificazione nelle ultime gare ottenendo 3 pareggi e una sola vittoria contro la Lituania, sbagliando i due rigori contro la Svizzera, ma anche perchè si è visto un netto passo indietro dopo il trionfo agli Europei sia sul piano del gioco, sia sul piano della grinta, della fame, della determinazione che hanno contraddistinto questo gruppo.

Certo non era facile scardinare la difesa irlandese , che al Windsor Park non ha subito nemmeno una rete, ma i ragazzi di Mancini hanno avuto il demerito di non aver sfruttato le occasioni create, tra imprecisioni ed errori tecnico-tattici. Purtroppo non si può più piangere sul latte versato, ed è tempo di pensare a preparare al meglio i play off, per non mancare un’altra partecipazione che, a questo punto sarebbe un fallimento epocale.

Ai play off parteciperanno le 10 seconde classificate più le due migliori risultanti dal ranking della Nations League; le squadre verranno divise in 3 gruppi da 4 di cui due teste di serie (tra questi l’Italia), che giocheranno la semifinale in casa, mentre la sede della finale tra le due vincenti sarà sorteggiata. Gli spareggi si terranno il 24-25 marzo per le semifinali, il 28-29 marzo 2022 per le finali; il sorteggio avverrà a Zurigo il 26 novembre.

Sono dunque 10 al momento le squadre qualificate ai prossimi Mondiali; Germania, Francia, Belgio, Spagna, Svizzera, Serbia, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Qatar (paese ospitante), più il Brasile per il Sudamerica.

Le seconde qualificate ai play off; Italia, Scozia, Portogallo, Svezia, Macedonia del Nord, Polonia, Austria (Nations League), Repubblica Ceca e Galles (di cui una sarà seconda nel girone E, l‘altra ripescata dalla Nations League). Mancano anche le ultime partite del gruppo G, dove conosceremo i destini di Olanda, Turchia e Norvegia.

Per l’Italia non sarà una passeggiata, dato alcuni avversari che potrebbero rivelarsi scomodi, ma Mancini avrà tutto il tempo per preparare al meglio queste sfide, con l’obiettivo di far tornare l’entusiasmo visto agli Europei.