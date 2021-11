Qatar 2022, possibile finale Portogallo-Italia

A Zurigo si sono svolti i sorteggi dei play off che decreteranno le ultime tre squadre che europee che parteciperanno al Mondiale in Qatar 2022; purtroppo l’urna non è stata benevola con l‘Italia. Gli azzurri affronteranno in semifinale il 24 o 25 marzo 2022 la Macedonia del Nord in casa con probabile sede a Roma; in caso di successo affronteranno nella finale la vincente tra Portogallo-Turchia in trasferta con probabili sedi a Lisbona o Istanbul.

Purtroppo i peggiori timori si sono concretizzati, dal momento che sulla carta si prevede una possibile finale Portogallo-Italia, anche se comunque il calcio lascia spesso delle sorprese. Il tecnico Roberto Mancini, dopo il sorteggio, ha lasciato alcune dichiarazioni:

“Poteva andare un po’ meglio ecco. E’ chiaro che sia noi che il Portogallo dovremo battere Macedonia e Turchia. Siccome è una partita unica e secca le difficoltà ci sono sempre”.

Sulla Macedonia del Nord: “Hanno fatto un buon girone di qualificazione. Anche contro la Svizzera avremmo meritato di vincere, ma non ci siamo riusciti. Prima dobbiamo fare una grande partita con loro, poi vedremo la finale.”

Sul Portogallo e Cristiano Ronaldo: “Come noi avremmo evitato volentieri loro, ma anche loro avrebbero voluto evitare noi. Un’eventuale finale ce la andremo a giocare senza paura.”

Nuove convocazioni tra questi Joao Pedro: “E’ una cosa molto recente, vedremo. Noi abbiamo giocatori bravi, Joao Pedro è un ottimo attaccante, conosce molto bene il calcio italiano. Non dobbiamo dimenticare quello che hanno fatto i ragazzi 4 mesi fa.”

Un Italia che dovrà tornare a essere quella formato europeo: “Quelle scintille scattano, quando stai insieme per un po’ di tempo. La cosa importante sarà avere i giocatori a disposizione.”

Chi sarà il prossimo rigorista: “Bisogna vedere se i rigori ce li daranno”.

Un’impresa ardua, ma che può diventare possibile se ritornerà quell’Italia vista agli Europei.