Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Galles-Belgio: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Domani sera, alle ore 20.45, al “Cardiff City Stadium”, il Galles del C.T Robert Page ospiterà il Belgio del C.T Roberto Martinez, il match è valido per la 10.a giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Galles-Belgio in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il Galles cerca il punto utile per la qualificazione ai Playoff, forte del secondo posto con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) ed è reduce dal netto 5-1 contro la Bielorussia. Il Belgio, invece, grazie al 3-1 all’Estonia ha staccato il “pass” per i prossimi Mondiali con il primo posto a 19 punti (6 vittorie e 1 pareggio).

Galles-Belgio sarà diretta dal portoghese Artur Dias, coaudiuvato dai connazionali Paulo Soares e Rui Tavares, mentre il quarto uomo sarà Hugo Miguel. Var ed Avar saranno rispettivamente Luis Godinho e Fabio Verissimo.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES-BELGIO

GALLES (3-5-2): Ward; Ampadu, Rodon, Mepham; Davies, Morrell, Allen, Ramsey, Roberts; Wilson, James. C.T: Robert Page.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Castagne, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Vanaken, Carrasco; De Bruyne, Benteke, Hazard. C.T: Roberto Martínez.

Dove vedere Galles-Belgio, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Galles-Belgio, valevole per la 10.a giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.