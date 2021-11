Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Grecia-Spagna: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Domani sera, alle ore 20.45, allo stadio “Spyros Louis” di Atene, la Grecia del C.T John Van’t Schip ospiterà la Spagna del C.T Luis Enrique, il match è valido per la 9.a giornata del Gruppo B delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Grecia-Spagna in diretta tv e streaming, ecco un focus sulla prima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Ultima chance per gli ellenici di avvicinarsi al secondo posto, utile per gli spareggi, attualmente occupato proprio dalla Spagna. La Grecia è terza con 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta) ed è reduce dalla sconfitta esterna contro la Svezia per 1-2. La Spagna, invece, è seconda con 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) a –2 dalla Svezia, prima, ed è reduce dalla vittoria esterna contro il Kosovo per 0-2.

Grecia-Spagna sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak, coaudiuvato dai connazionali Pawel Sokolnicki e Adam Kupsik, mentre il quarto uomo sarà Tomasz Musial. Var ed Avar saranno rispettivamente Tomasz Kwiatkowski e Marcin Borkowski.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA-SPAGNA

GRECIA (3-5-2): Vlachodimos; Goutas, Tzavellas, Tsimikas; Androutsos, Mantalos, Siopis, Bouchalakis, Giannoulis; Masouras, Pavlidis. C.T: Van’t Schip,

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Morata, Dani Olmo. C.T: Luis Enrique.

Dove vedere Grecia-Spagna, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Grecia-Spagna, valevole per la 9.a giornata del Gruppo B delle qualificazioni a Qatar 2022, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione verrà trasmessa dal Canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play o andare sul sito di SportMediaset.