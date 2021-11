Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere San Marino-Inghilterra: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Lunedì 15 novembre, alle ore 20.45, a “Serravalle”, il San Marino del C.T Franco Varrella ospiterà l’Inghilterra di Gareth Southgate, il match è valido per la 10.a giornata del Gruppo I delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere San Marino-Inghilterra in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

San Marino è ultimo con 0 punti dopo le 9 sconfitte in altrettante partite e l’ultima è arrivata nel turno precedente contro l’Ungheria (4-0). Per l’Inghilterra, invece, si tratterà di pura formalità per qualificarsi al prossimo Mondiale forte del primo posto con 23 punti (7 vittorie e 2 pareggi) ed è reduce dal netto 5-0 contro l’Albania.

San Marino-Inghilterra sarà diretta dallo sloveno Rade Obrenovic, coaudiuvato da Grega Kordez e Aleksandar Kasapovic, mentre il quarto uomo sarà Asmir Sagrkovic. Var ed Avar saranno rispettivamente Slavko Vincic e Jure Praprotnik.

PROBABILI FORMAZIONI SAN MARINO-INGHILTERRA

SAN MARINO (4-5-1): Benedettini; Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni; Zafferani, E. Golinucci, Golinucci, Censoni, Tomassini; Nanni. C.T: Varrella.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips; Sterling, Foden, Grealish; Kane. C.T: Southgate.

Dove vedere San Marino-Inghilterra, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match San Marino-Inghilterra, valevole per l’ 11.a giornata del Gruppo I delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. Il match sarà tramesso su San Marino RTV Sport e in diretta streaming live sul sito dell’emittente di San Marino con gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.