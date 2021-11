Qualificazioni Mondiali, dove vedere Francia-Kazakistan: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Domani sera, alle ore 20.45, al “Parco dei Principi” di Parigi, la Francia del C.T Didier Deschamps ospiterà il Kazakistan del C.T Talgat Baisufinov, il match è valido per la 9.a giornata del Gruppo D delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Francia-Kazakistan in diretta tv e streaming, ecco un focus sulla prima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

La Francia è prima con 12 punti (3 vittorie e 3 pareggi) a +3 sull’Ucraina ed è reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Finlandia. I transalpini per staccare in anticipo il “pass” per i prossimi Mondiali devono battere il Kazakistan e sperare che l’Ucraina non faccia altrettanto contro la Bosnia. Il Kazakistan, invece, è ultimo con 3 punti (3 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta interna per 0-2 contro la Finlandia.

Francia-Kazakistan sarà diretta dallo svedese Glenn Nyberg, coaudiuvato dai connazioanli Mahbod Beigi e Andreas Soderqvist, mentre il quarto uomo sarà Kaspar Sjoberg. Var ed Avar saranno rispettivamente gli olandesi Jochem Kamphuis e Sander Van Der Eijk.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-KAZAKISTAN

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Upamecano, Kimpembe; Pavard, Kanté, Veretout, Theo Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema. C.T: Deschamps.

KAZAKISTAN (5-3-2): Shatsky; Bystrov, Beysebekov, Maliy, Alip, Taykenov; Darabayev, Kuat, Vasiljev; Omirtaev, Karimov. C.T: Baisufinov.

Dove vedere Francia-Kazakistan, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Francia-Kazakistan, valevole per la 9.a giornata del Gruppo D delle qualificazioni a Qatar 2022, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione verrà trasmessa dal Canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play o andare sul sito di SportMediaset.