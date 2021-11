Rinnovo Brozovic: l’Inter ci prova, le altre società fanno pressing

A Milano si pensa al rinnovo Brozovic. Il croato in forza ai nerazzurri, nonostante i 29 anni già compiuti, resta uno dei giocatori essenziali per l’organico di Inzaghi. L’intesa è saltata diverse volte perché non è stato trovato un accordo nei mesi precedenti.

Rinnovo Brozovic, l’Inter ci prova

Il centrocampista dell’Inter e il suo entourage hanno fatto richieste altissime per il rinnovo. La crisi economica e l’età del giocatore, hanno frenato la società nerazzurra nei mesi precedenti. Intanto il giocatore ha avuto anche altre richieste in Europa, tra queste quella del Barcellona.

Le prestazioni e l’importanza che ha dimostrato in questo avvio di stagione, insieme al pressing del Barcellona, hanno spinto l’Inter a fare un passo avanti. Il croato va in scadenza di contratto il 30 giugno del 2022 e il club milanese deve darsi una mossa. Gli addetti ai lavori dei nerazzurri si sono incontrati con il padre del croato e il suo avvocato, ma al momento è un nulla di fatto.

L’incontro di oggi è stato formale e l’Inter ha voluto far capire la propria posizione riguardo il futuro del regista croato in scadenza a giugno 2022 e quindi tra un mese libero di trattare nuovi accordi con qualunque club interessato. I nerazzurri sono intenzionati a rinnovare, adesso il problema è quello di trovare l’accordo sulle cifre e la formula giusta per poter firmare.