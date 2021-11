La Roma ha iniziato una rivoluzione a partire con l’ingaggio di José Mourinho e acquistando nuovi giocatori. Ma non è servito, bisognerà fare ancora di più, i risultati sperati non sono ancora arrivati. A Roma, a gennaio rivoluzione con 9 partenze. Ecco cosa succederà in capitale nei prossimi mesi.

Roma, a gennaio rivoluzione con 9 partenze

La sosta della Nazionale è arrivata nel momento peggiore per la Roma guidata dallo Special One. Dopo non essere riusciti a battere Bodo/Glimt in quella che sarebbe dovuta essere una rivincita romanista dopo i norvegesi per 6-1 in Conference League, i giallorossi hanno perso contro il Milan e il Venezia.

Mourinho ha esaurito le scuse, al momento è soltanto sesto con la sua Roma. In Conference League non è ancora arrivata la qualificazione, saranno decisive le ultime due gare (Zorya e CSKA Sofia).

Sotto accusa non è finito soltanto l’allenatore portoghese, anche gran parte dell’organico. A gennaio continuerà la rivoluzione e sono previste 9 partenze dalla capitale.

I profili finiti sotto accusa sono: Borja Mayoral, Marash Kumbulla, Riccardi, Villar, Calafiori, Diawara, Reynolds, Santon e Fazio. Non è sicura nemmeno la posizione di Mourinho, così come riporta Corriere dello Sport. A Roma tutto da rifare, se non dovessero arrivare i risultati sperati, a partire non saranno soltanto i giocatori.